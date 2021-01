Lombardia in zona rossa, Fontana: “Una punizione che non ci meritiamo. Ho chiesto a Speranza di rivedere i numeri, siamo in miglioramento” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Lombardia dovrebbe entrare in zona rossa. A confermarlo è stato il presidente della Regione Attilio Fontana a margine di un evento a Concorezzo, in Brianza. “Ho appena parlato con il ministro Speranza – ha detto -, è una punizione che la Lombardia non si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli”. Lunedì, nonostante la sentenza del Tar, quindi, “le scuole non riaprono” ha aggiunto Fontana. “Ho fatto presente a Speranza che c’è qualcosa che non funziona nei conti, come vengono fatti e nella determinazione dei parametri”, ha detto ancora il governatore. “Secondo me bisogna rivederla – ha aggiunto Fontana – perché oggettivamente siamo in una fase in cui stiamo migliorando i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladovrebbe entrare in. A confermarlo è stato il presidente della Regione Attilioa margine di un evento a Concorezzo, in Brianza. “Ho appena parlato con il ministro– ha detto -, è unache lanon si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli”. Lunedì, nonostante la sentenza del Tar, quindi, “le scuole non riaprono” ha aggiunto. “Ho fatto presente ache c’è qualcosa che non funziona nei conti, come vengono fatti e nella determinazione dei parametri”, ha detto ancora il governatore. “Secondo me bisogna rivederla – ha aggiunto– perché oggettivamentein una fase in cui stiamo migliorando i ...

