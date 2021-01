Lombardia in zona rossa: Fontana si oppone e annuncia ricorso (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questa volta sarà scontro totale. “Non condividiamo la scelta di inserire la Lombardia in zona rossa per cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo ricorso”. Lo ha annunciato il Governatore lombardo Attilio Fontana in diretta a “Pomeriggio Cinque”. “Ho chiesto al ministro Speranza di ripensarci– riferisce il leghista – e invieremo delle accurate note per spiegare le motivazioni della nostra opposizione. Sono stato cauto e ho preteso sempre il rispetto delle regole. Tuttavia ritengo fortemente penalizzante questo scenario, che darebbe un colpo devastante a una grossa fetta dell’economia lombarda”. Fontana ribadisce di aver chiesto “più volte” al Governo di rivedere i parametri “perché basati su dati vecchi, in questo caso del 30 ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questa volta sarà scontro totale. “Non condividiamo la scelta di inserire lainper cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo”. Lo hato il Governatore lombardo Attilioin diretta a “Pomeriggio Cinque”. “Ho chiesto al ministro Speranza di ripensarci– riferisce il leghista – e invieremo delle accurate note per spiegare le motivazioni della nostra opposizione. Sono stato cauto e ho preteso sempre il rispetto delle regole. Tuttavia ritengo fortemente penalizzante questo scenario, che darebbe un colpo devastante a una gfetta dell’economia lombarda”.ribadisce di aver chiesto “più volte” al Governo di rivedere i parametri “perché basati su dati vecchi, in questo caso del 30 ...

