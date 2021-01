Lombardia: Fontana ha chiesto che venga rivisto il colore della zona che ora è rosso. (Di venerdì 15 gennaio 2021) Fontana non è convinto che la zona della Lombardia debba essere colore rosso. Si è rivolto al ministro Speranza specificando: ” c’è qualcosa che non funziona nei conti, come vengono fatti nella determinazione dei parametri”. E’ quanto riportato Dal Corriere della Sera. Il Presidente della Lombardia, precisa ancora il quotidiano milanese, si è lamentato che “il conteggio dell’Rt è una cosa estremamente opinabile e poi si riferisce a dati vecchi e se c’è stata un’evoluzione, di questa non si tiene conto. Io sono molto cauto nella valutazione dei dati ed epidemiologica, ma onestamente credo che la Lombardia non si meriti il rosso”. Il ministro Speranza ha risposto che farà fare ancora dei controlli e ... Leggi su webzeta (Di venerdì 15 gennaio 2021)non è convinto che ladebba essere. Si è rivolto al ministro Speranza specificando: ” c’è qualcosa che non funziona nei conti, come vengono fatti nella determinazione dei parametri”. E’ quanto riportato Dal CorriereSera. Il Presidente, precisa ancora il quotidiano milanese, si è lamentato che “il conteggio dell’Rt è una cosa estremamente opinabile e poi si riferisce a dati vecchi e se c’è stata un’evoluzione, di questa non si tiene conto. Io sono molto cauto nella valutazione dei dati ed epidemiologica, ma onestamente credo che lanon si meriti il”. Il ministro Speranza ha risposto che farà fare ancora dei controlli e ...

pfmajorino : Dice #Fontana 'punizione immeritata' per la Lombardia, polemizzando su zona rossa. I lombardi semmai non meritano u… - RegLombardia : ??#Zonarossa, @FontanaPres: non lo trovo giusto, sistema attribuzione va rivisto, il ministro @robersperanza mi ha… - LegaSalvini : ++ NO ALLA ZONA ROSSA PER LA LOMBARDIA ++ Ecco le parole del presidente Attilio Fontana. - angeloSica1965 : RT @AlRobecchi: Da quando il presidente della Lombardia Fontana è scomparso in un buco nero (forse sta dal cognato), la sua badante Letizia… - enricosprea : Danno la colpa al governo. La competenza della sanità non è governativa, ma regionale. Tre delle quattro regioni c… -