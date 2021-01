"Lo scudetto? Per forza". Meité si presenta così al Milan: già pronto per la prossima partita? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Milan ha fatto la sua mossa: Soualiho Meité è un nuovo giocatore rossonero, stamattina ha iniziato le visite mediche prima di firmare il contratto fino al termine della stagione. Arriva dal Torino in prestito con diritto di riscatto fissato per 8 milioni più bonus: potrebbe essere a disposizione già per la sfida con il Cagliari, in programma lunedì 18 gennaio. Un'ottima notizia per Stefano Pioli, che aveva assolutamente bisogno di un rinforzo per affrontare l'emergenza che ha colpito il centrocampo: idealmente, quando tutti saranno a disposizione, il 26enne francese può essere il sostituto naturale di Kessié. “Ho già parlato con lui - sono state le prime parole di Meité in rossonero - lo scudetto? Per forza, il Milan è primo e deve stare in quella posizione. Cercherò di convincere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilha fatto la sua mossa: Soualihoè un nuovo giocatore rossonero, stamattina ha iniziato le visite mediche prima di firmare il contratto fino al termine della stagione. Arriva dal Torino in prestito con diritto di riscatto fissato per 8 milioni più bonus: potrebbe essere a disposizione già per la sfida con il Cagliari, in programma lunedì 18 gennaio. Un'ottima notizia per Stefano Pioli, che aveva assolutamente bisogno di un rinforzo per affrontare l'emergenza che ha colpito il centrocampo: idealmente, quando tutti saranno a disposizione, il 26enne francese può essere il sostituto naturale di Kessié. “Ho già parlato con lui - sono state le prime parole diin rossonero - lo? Per, ilè primo e deve stare in quella posizione. Cercherò di convincere ...

