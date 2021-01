LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: Luna Rossa vince il ricorso, Ineos illegale. Chi è la favorita? (Di venerdì 15 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ineos NON A NORMA! Luna Rossa PRESENTA ricorso E LA GIURIA LE DA’ RAGIONE: ORA COSA SUCCEDE? L’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI: Luna Rossa E’ LA VERA favorita PER LA Prada CUP? Luna Rossa HA TOCCATO LA VELOCITA’ DI PUNTA PIU’ ALTA! LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI Luna Rossa VIDEO: RIGUARDA PER INTERO LE DUE REGATE DI OGGI JAMES SPITHILL: “CI HANNO VIRATO DAVANTI IN PARTENZA, NON POTEVAMO FARE DI PIU’ “ FRANCESCO BRUNI: “ABBIAMO PERSO IN PARTENZA, MA I BRITANNICI SONO MOLTO COMPETITIVI” RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA PROGRAMMA, ORARI E TV 16 GENNAIO LE PAGELLE DELLA PRIMA GIORNATA LA CRONACA DELLA ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANON A NORMA!PRESENTAE LA GIURIA LE DA’ RAGIONE: ORA COSA SUCCEDE? L’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI:E’ LA VERAPER LACUP?HA TOCCATO LA VELOCITA’ DI PUNTA PIU’ ALTA! LA CRONACA DELLA SCONFITTA DIVIDEO: RIGUARDA PER INTERO LE DUE REGATE DI OGGI JAMES SPITHILL: “CI HANNO VIRATO DAVANTI IN PARTENZA, NON POTEVAMO FARE DI PIU’ “ FRANCESCO BRUNI: “ABBIAMO PERSO IN PARTENZA, MA I BRITANNICI SONO MOLTO COMPETITIVI” RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA PROGRAMMA, ORARI E TV 16 GENNAIO LE PAGELLE DELLA PRIMA GIORNATA LA CRONACA DELLA ...

infoitsport : LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: Luna Rossa fa ricorso, Ineos irregolare! Il verdetto della giuria e cosa cambia - infoitsport : LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: Luna Rossa cede a Ineos. Bruni: 'Perso in partenza'. Classifica e pagelle - zazoomblog : LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: Luna Rossa cede a Ineos. Bruni: “Perso in partenza”. Classifica e pagelle - #Prada… - zazoomblog : LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: due vittorie per Ineos Luna Rossa non sfigura. Classifica e pagelle - #Prada… - SmorfiaDigitale : LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: Luna Rossa lotta, ma cede a Ineos. Spithill: 'Ci... -