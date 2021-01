LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: Ineos Uk in vantaggio su Luna Rossa, gli italiani faticano (Di venerdì 15 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.32 Ineos Uk transita al gate 4, chiudendo il secondo tratto di poppa. Luna Rossa approccia con 23” di ritardo. Il distacco rimane identico, a questo punto è stata la partenza a risultare decisiva. L’imbarcazione italiana deve provare a inventarsi qualcosa nell’ultima bolina. 04.31 Luna Rossa sembra costretta a dovere alzare bandiera bianca. Ineos Uk è fortissima, c’è di buono che Luna Rossa non sta prendendo la scoppola presa dagli americani poco fa. 04.30 In poppa Ineos Uk vola letteralmente e ora ha addirittura 560 metri di vantaggio. Luna Rossa ora fatica con vento a favore. 04.28 Ineos ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.32Uk transita al gate 4, chiudendo il secondo tratto di poppa.approccia con 23” di ritardo. Il distacco rimane identico, a questo punto è stata la partenza a risultare decisiva. L’imbarcazione italiana deve provare a inventarsi qualcosa nell’ultima bolina. 04.31sembra costretta a dovere alzare bandiera bianca.Uk è fortissima, c’è di buono chenon sta prendendo la scoppola presa dagli americani poco fa. 04.30 In poppaUk vola letteralmente e ora ha addirittura 560 metri diora fatica con vento a favore. 04.28...

