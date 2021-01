LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: Ineos Uk domina la prima regata! Attesa per il debutto di Luna Rossa (Di venerdì 15 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.35 I britannici si avvicinano all’approccio dell’ultimo gate. 03.34 Ineos Uk può permettersi il lusso di controllare la situazione, la vittoria è in pugno e non può sfuggire. American Magic è sempre dietro di circa 900 metri. Velocità in bolina di 35 nodi…. Situazioni davvero ottimali in questa giornata. 03.32 Siamo nell’ultima bolina (è il tratto controvento), poi ci sarà l’arrivo in poppa. Vmg di 28 per Ineos, 20 per American Magic. Ricordiamo che è la reale velocità di avvicinamento ad un punto quando si è costretti a non seguire una rotta DIRETTA da punto a punto. 03.31 RITARDO ABISSALE! American Magic incomincia il penultimo tratto di questa regata con addirittura 1’08” di ritarrdo da Ineos Uk. 03.30 Lato di poppa fulmineo a 40 nodi ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.35 I britannici si avvicinano all’approccio dell’ultimo gate. 03.34Uk può permettersi il lusso di controllare la situazione, la vittoria è in pugno e non può sfuggire. American Magic è sempre dietro di circa 900 metri. Velocità in bolina di 35 nodi…. Situazioni davvero ottimali in questa giornata. 03.32 Siamo nell’ultima bolina (è il tratto controvento), poi ci sarà l’arrivo in poppa. Vmg di 28 per, 20 per American Magic. Ricordiamo che è la reale velocità di avvicinamento ad un punto quando si è costretti a non seguire una rottada punto a punto. 03.31 RITARDO ABISSALE! American Magic incomincia il penultimo tratto di questa regata con addirittura 1’08” di ritarrdo daUk. 03.30 Lato di poppa fulmineo a 40 nodi ...

