LIVE Dakar 2021 | l’ultima tappa in DIRETTA | Ricky Brabec all’attacco tra le moto | le auto partiranno alle 7 20 italiane

07.20 moto – Dopo 99 km tra le moto l'americano Ricky Brabec (Honda) comanda la graduatoria con 1'14" di vantaggio sull'argentino Kevin Benavides (Honda) e 2'56" sull'americano Howes (KTM) a 2'56". In difficoltà Sam Sunderland (KTM) che a questo primo check-point ha rimediato ben 11'47" di ritardo e vede complicarsi non poco la sua tappa, visto il suo secondo posto nella classifica generale alle spalle di Benavides. Problemi tecnici sulla Yamaha del francese Van Beveren, riscontrati dopo appena 30? dall'inizio della speciale. 07.18: I pericoli saranno dietro l'angolo e i piloti dovranno essere abili nel districarsi in una speciale non certo banale, tenendo conto dei problemi di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dell'ultima tappa - Le classifiche prima dell'ultima tappa Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'ultima tappa dell'edizione n.43 della ...

Clamoroso alla Dakar, lascia il navigatore nel deserto e...scappa!

Nel bene o nel male, la particolarità del nostro sport, quando si parla di auto o veicoli leggeri (UTV) è proprio il fatto che si vinca, perda e corra insieme, in due, con pilota e navigatore a formar ...

