LIVE Dakar 2021 | l’ultima tappa in DIRETTA | Ricky Brabec all’attacco tra le moto | Benavides 2° prossimo al successo finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.21 AUTO – Siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici. 08.19 QUAD – Al primo rilevamento dei 99 km il cileno Enrico (Enrico Racing Team) comanda con 7'22" di margine sull'americano Copetti (Mx Devesa By Berta) e 7'50" sull'argentino Andujar (7240 Team). Ricordiamo che quest'ultimo comanda la graduatoria con 25'54" di vantaggio su Enrico. 08.14 moto – Siamo in attesa dell'arrivo delle moto, ma è ormai ufficioso che Kevin Benavides abbia vinto questa Dakar 2021 tra le moto, l'argentino, tenendo il passo del suo compagno di squadra Brabec (Honda) potrà festeggiare questo risultato e per la Honda si profila una doppietta, visto il secondo posto nella classifica generale dell'americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dell'ultima tappa - Le classifiche prima dell'ultima tappa Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'ultima tappa dell'edizione n.43 della ...

Clamoroso alla Dakar, lascia il navigatore nel deserto e...scappa!

Nel bene o nel male, la particolarità del nostro sport, quando si parla di auto o veicoli leggeri (UTV) è proprio il fatto che si vinca, perda e corra insieme, in due, con pilota e navigatore a formar ...

