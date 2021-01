LIVE Dakar 2021, l’ultima tappa in DIRETTA: Kevin Benavides conquista il successo finale tra le moto. Pierre Cherpin è morto (Di venerdì 15 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.36 QUAD – Il cileno Enrico Pedemonte è in vetta alla speciale al 149° km con 2’53” di margine sull’americano Copetti (Mx Devesa By Berta) e 3’24” sull’argentino Andujar (7240 Team). Quest’ultimo è vicino al successo nella classifica generale. 09.30 AUTO – Lo spagnolo Carlos Sainz (Mini) precede di 15? al rilevamento del km 149 il saudita Al-Rajhi (Toyota) e di 2’24” il francese Peterhansel (Mini). Al-Attiyah insegue in quarta posizione a 4’45” dalla vetta. Peterhansel vicino al suo 14° successo. 8.59 AUTO – Dopo 99 km lo spagnolo della Mini Carlos Sainz comanda con 44? di margine su Peterhansel (Mini) e 1’26” sul saudita Al-Rajhi (Toyota). Il qatariano Al-Attiyah (Toyota) è quarto a 2’01” dal vertice. 8.52 moto – Ci giungono purtroppo notizie spiacevoli sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.36 QUAD – Il cileno Enrico Pedemonte è in vetta alla speciale al 149° km con 2’53” di margine sull’americano Copetti (Mx Devesa By Berta) e 3’24” sull’argentino Andujar (7240 Team). Quest’ultimo è vicino alnella classifica generale. 09.30 AUTO – Lo spagnolo Carlos Sainz (Mini) precede di 15? al rilevamento del km 149 il saudita Al-Rajhi (Toyota) e di 2’24” il francese Peterhansel (Mini). Al-Attiyah insegue in quarta posizione a 4’45” dalla vetta. Peterhansel vicino al suo 14°. 8.59 AUTO – Dopo 99 km lo spagnolo della Mini Carlos Sainz comanda con 44? di margine su Peterhansel (Mini) e 1’26” sul saudita Al-Rajhi (Toyota). Il qatariano Al-Attiyah (Toyota) è quarto a 2’01” dal vertice. 8.52– Ci giungono purtroppo notizie spiacevoli sul ...

