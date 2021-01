LIVE Biathlon, staffetta maschile Oberhof in DIRETTA: Italia sola al comando dopo tre poligoni! (Di venerdì 15 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00: Sta andando fortissimo Hofer! Ha 11? di vantaggio su Francia, Svizzera e Germania, a 31? Bielorussia, a 1’12” Ucraina, a 1’18” Norvegia, a 1’20” Russia, a 1’32” Svezia 14.59: Italia sola al comando dopo tre poligoni, Francia e Svizzera a 7?, Germania a 11?, Bielorussia a 26?, Ucraina a 1’08”, Norvegia a 1’19”, Russia a 1’22”, Svezia a 1’28” 14.58: Sbaglia Ponsiluoma, gira la Norvegia, ha perso tantissimo tempo 14.57: Grandissimo Hofer!!!!!! Sbagliano tutti gli altri. Si incarta Dale, tre errori 14.56: Terzo poligono 14.54: Hofer va a fare l’andatura al km 9.5, assieme a lui Germania, Francia, Noevrgia e Svizzera, Bielorussia a 25?, Svezia a 35?, Repubblica Ceca, Usa e Austria a 40?, Ucraina a 1’04”, Russia a 1’07” 14.52: Al km 8.3 ci ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00: Sta andando fortissimo Hofer! Ha 11? di vantaggio su Francia, Svizzera e Germania, a 31? Bielorussia, a 1’12” Ucraina, a 1’18” Norvegia, a 1’20” Russia, a 1’32” Svezia 14.59:altre poligoni, Francia e Svizzera a 7?, Germania a 11?, Bielorussia a 26?, Ucraina a 1’08”, Norvegia a 1’19”, Russia a 1’22”, Svezia a 1’28” 14.58: Sbaglia Ponsiluoma, gira la Norvegia, ha perso tantissimo tempo 14.57: Grandissimo Hofer!!!!!! Sbagliano tutti gli altri. Si incarta Dale, tre errori 14.56: Terzo poligono 14.54: Hofer va a fare l’andatura al km 9.5, assieme a lui Germania, Francia, Noevrgia e Svizzera, Bielorussia a 25?, Svezia a 35?, Repubblica Ceca, Usa e Austria a 40?, Ucraina a 1’04”, Russia a 1’07” 14.52: Al km 8.3 ci ...

EurosportCare : RT @Eurosport_IT: IL WEEKEND PUÒ INIZIARE ???? Biathlon e salto con gli sci in questo venerdì di sport invernali: non perderti le gare LIVE… - DarioPuppo : RT @Eurosport_IT: IL WEEKEND PUÒ INIZIARE ???? Biathlon e salto con gli sci in questo venerdì di sport invernali: non perderti le gare LIVE… - Eurosport_IT : IL WEEKEND PUÒ INIZIARE ???? Biathlon e salto con gli sci in questo venerdì di sport invernali: non perderti le gar… - dallaAallaZip : #biathlon femminile, #CoppadelMondo, #oberhof #14gennaio : la staffetta, l’italiana #DorotheaWierer in gara e i ri… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof: Eckhoff e Roeiseland, è una sfida stellare nella Sprint femminile. Wierer in cerca di continuità #biathlon… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon LIVE Biathlon, staffetta maschile Oberhof in DIRETTA: Italia e Germania davanti dopo la prima frazione! OA Sport LIVE – Biathlon, staffetta maschile Oberhof 2021: aggiornamenti in DIRETTA

LIVE - Segui la diretta scritta della staffetta maschile di Oberhof, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon.

LIVE Biathlon, staffetta maschile Oberhof in DIRETTA: Italia mina vagante, podio non impossibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, partecipanti, orari, tv e streaming della staffetta maschile di Oberhof - Il programma della seconda settimana di gare a Oberhof - Classifica di Co ...

LIVE - Segui la diretta scritta della staffetta maschile di Oberhof, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, partecipanti, orari, tv e streaming della staffetta maschile di Oberhof - Il programma della seconda settimana di gare a Oberhof - Classifica di Co ...