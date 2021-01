LIVE Biathlon, staffetta maschile Oberhof in DIRETTA: Italia da sogno, è terza! Vince la Francia davanti alla Norvegia (Di venerdì 15 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA staffetta GLI HIGHLIGHTS DELLA staffetta 15.58: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la staffetta femminile. Buon pomeriggio! 15.57: Prova indimenticabile di Bormolini, Hofer, Giacomel e Windisch che sono stati competitivi ai massimi LIVElli dall’inizio alla fine. Meritata e di sostanza la terza piazza, alle spalle delle big Francia e Norvegia: una piccola speranza anche in chiave Mondiale di Pokljuka 15.55: Ucraina sesta, Svezia settima, Canada ottavo, Svizzera nona, Finlandia decima, Slovenia 11ma, Usa 12mi 15.54: Il quarto posto è per la Russia, che ha dovuto fare i conti con una prima frazione disastrosa, quinta una delusa Germania, che ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLAGLI HIGHLIGHTS DELLA15.58: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per lafemminile. Buon pomeriggio! 15.57: Prova indimenticabile di Bormolini, Hofer, Giacomel e Windisch che sono stati competitivi ai massimilli dall’iniziofine. Meritata e di sostanza la terza piazza, alle spalle delle big: una piccola speranza anche in chiave Mondiale di Pokljuka 15.55: Ucraina sesta, Svezia settima, Canada ottavo, Svizzera nona, Finlandia decima, Slovenia 11ma, Usa 12mi 15.54: Il quarto posto è per la Russia, che ha dovuto fare i conti con una prima frazione disastrosa, quinta una delusa Germania, che ...

