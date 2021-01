L’Italia viene esclusa dal Mondiale in Svezia – 15 gennaio 1958 – VIDEO (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il 15 gennaio 1958 L’Italia si gioca l’accesso alle fasi finali del Mondiale di Svezia, ma verrà sconfitta dall’Irlanda ed esclusa dalla competizione Il 13 novembre 2017 è stato per il popolo italiano amante dello sport e del calcio giorno di lutto nazionale. L’Italia, dopo il grigio 0-0 contro la Svezia nei playoff per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, viene eliminata nel suo stadio più glorioso, San Siro. Un dramma calcistico, una tragedia sportiva che lascerà un segno indelebile nella storia della Nazionale, anche a distanza di anni. Eppure, la mancata qualificazione al Mondiale poi vinto dalla Francia di Deschamps non è il nostro unico precedente. Il precedente del 1930 La prima volta ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il 15si gioca l’accesso alle fasi finali deldi, ma verrà sconfitta dall’Irlanda eddalla competizione Il 13 novembre 2017 è stato per il popolo italiano amante dello sport e del calcio giorno di lutto nazionale., dopo il grigio 0-0 contro lanei playoff per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018,eliminata nel suo stadio più glorioso, San Siro. Un dramma calcistico, una tragedia sportiva che lascerà un segno indelebile nella storia della Nazionale, anche a distanza di anni. Eppure, la mancata qualificazione alpoi vinto dalla Francia di Deschamps non è il nostro unico precedente. Il precedente del 1930 La prima volta ...

