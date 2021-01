L’Italia supera il milione di vaccinati contro il Covid. Arcuri: “E’ solo il primo passo di un lungo percorso che durerà ancora molto tempo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’Italia supera il milione di vaccinati contro il Covid-19. Sono, infatti, 1.002.044 le dosi somministrate dall’inizio della campagna nel nostro Paese (qui il report). Covid-19. “Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futuro di tutti noi” ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – che con il loro lavoro straordinario rendono possibile questa impresa”. “Il primo milione di cittadini italiani – ha detto, invece, il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021)ildiil-19. Sono, infatti, 1.002.044 le dosi somministrate dall’inizio della campagna nel nostro Paese (qui il report).-19. “Undi persone vaccinate in Italia. È ilincoraggiantedi questa maratona decisiva per il futuro di tutti noi” ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – che con il loro lavoro straordinario rendono possibile questa impresa”. “Ildi cittadini italiani – ha detto, invece, il Commissario straordinario all’emergenza-19, Domenico ...

