L’Italia delle emergenze covid cambia colore: e quella di Governo? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cosa succederà alL’Italia politica, dopo che quella, delle emergenze covid cambia continuamente colore. Vedremo. Il nuovo dpcm, finalmente ha visto la luce. Le indiscrezioni, alla fine si sono rivelate vincenti, tutto o quasi, quello che era passato tra le stanze del palazzo ed i mezzi di informazione alla fine, è stato di fatto confermato dal contenuto del documento. L’Italia torna alla divisione in zone colorate per marcarne i livelli di emergenza. Un bel po’ di regioni in zona arancione, due in rossa, Lombardia e Sicilia, e tutto il resto in zona gialla. Qualcuna di queste regioni, attraverso le posizioni dei propri rappresentanti politici, si dice soddisfatta del risultato ottenuto. Ci sono i sacrifici, l’efficienza e tutte ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cosa succederà alpolitica, dopo checontinuamente. Vedremo. Il nuovo dpcm, finalmente ha visto la luce. Le indiscrezioni, alla fine si sono rivelate vincenti, tutto o quasi, quello che era passato tra le stanze del palazzo ed i mezzi di informazione alla fine, è stato di fatto confermato dal contenuto del documento.torna alla divisione in zone colorate per marcarne i livelli di emergenza. Un bel po’ di regioni in zona arancione, due in rossa, Lombardia e Sicilia, e tutto il resto in zona gialla. Qualcuna di queste regioni, attraverso le posizioni dei propri rappresentanti politici, si dice soddisfatta del risultato ottenuto. Ci sono i sacrifici, l’efficienza e tutte ...

