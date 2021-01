L’Italia a un bivio | illuminismo economico o il solito Stellone

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Già il titolo può suonare come uno schiaffo: “– Sapere Aude: il risveglio della ragione per uscire dalla crisi”. Lo svolgimento non tradisce le aspettative ed è così servito un nuovo atto di accusa e proposta che cade nel pieno di un’emergenza sanitaria economica e istituzionale che di sapore illuminista ha ben poco da offrire. Economista anticonformista, professore emerito di Politica economica, già direttore generale di Confindustria, due volte ministro, presidente della Consob, Paolo Savona scende in campo con un nuovo libro, per i tipi di Rubbettino, che chiude idealmente il ciclo aperto con La fine del laissez-faire e della liberal-democrazia e proseguito con Memoralia e moralia di mezzo secolo di storia. Un racconto ininterrotto per avvertire una volta di più il suo pubblico di riferimento, un ceto dirigente sempre più ...