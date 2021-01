L’insediamento di Joe Biden: ecco tutte le star che si esibiranno alla cerimonia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da Lady Gaga a Jennifer Lopez fino a Tom Hanks, tante le star a sostenere il nuovo presidente americano Il giorno delL’insediamento, per Joe Biden e Kamala Harris, è sempre più vicino. Il nuovo presidente degli Stati Uniti – al contrario di quello uscente – ha l’appoggio dello star system tanto che, per l’election day, è previsto uno speciale televisivo di 90 minuti con i più amati cantanti e intrattenitori americani. Da Lady Gaga a Jennifer Lopez per poi citare nomi come Tom Hanks, Jon Bon Jovi e Justin Timberlake: si prevede uno spettacolo memorabile. La cerimonia per L’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris è prevista tra cinque giorni, il 20 gennaio (probabilmente inizierà verso le 11.30 del mattino, secondo l’ora locale). Sarà un show memorabile e, a tenere le ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da Lady Gaga a Jennifer Lopez fino a Tom Hanks, tante lea sostenere il nuovo presidente americano Il giorno del, per Joee Kamala Harris, è sempre più vicino. Il nuovo presidente degli Stati Uniti – al contrario di quello uscente – ha l’appoggio dellosystem tanto che, per l’election day, è previsto uno speciale televisivo di 90 minuti con i più amati cantanti e intrattenitori americani. Da Lady Gaga a Jennifer Lopez per poi citare nomi come Tom Hanks, Jon Bon Jovi e Justin Timberlake: si prevede uno spettacolo memorabile. Laperdi Joee Kamala Harris è prevista tra cinque giorni, il 20 gennaio (probabilmente inizierà verso le 11.30 del mattino, secondo l’ora locale). Sarà un show memorabile e, a tenere le ...

Tg3web : Primo presidente sottoposto per due volte alla procedura dell'impeachment e anche primo presidente con processo cel… - sonomusicgroup : Lady Gaga canterà l’inno per l’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris - Gio_Donatini : RT @Tg3web: Primo presidente sottoposto per due volte alla procedura dell'impeachment e anche primo presidente con processo celebrato dopo… - scheerenberger : RT @Tg3web: Primo presidente sottoposto per due volte alla procedura dell'impeachment e anche primo presidente con processo celebrato dopo… - Mosange : RT @Tg3web: Primo presidente sottoposto per due volte alla procedura dell'impeachment e anche primo presidente con processo celebrato dopo… -

