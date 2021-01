L’iniziativa #Ioapro divide i ristoratori | ma è protesta

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Non un’apertura effettiva, questa sera per cena, ma un’apertura ‘simulata’, accendendo le luci dalle 20 alle 22 con titolari e dipendenti dei locali”. Così l’associazione Tutela Nazionale Imprese spiegasoloinsicurezza, in programma oggi in tutt’Italia ed ancge a Salerno. Ma mentre Tni prosegue ad invitare ied i bar ad aderire al, altre associazioni invece si sono schierate contro, come l’Aisp di Salerno che si è dissociata totalmente dallaaffermando in una nota che “A Salerno non siamo pagliacci” e invitando al temp o stesso tutti iche hanno aderito ala fare un passio indietro. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia