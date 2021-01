Lenovo Legion Phone Duel | più console che smartphone

Leggi su wired

(Di venerdì 15 gennaio 2021) I dati non mentono mai: alla faccia di pc e, sono gli smartle piattaforme di gioco predilette dal mercato. Non è un caso che si tratti del segmento dai maggiori profitti, tanto che nel 2020 hanno toccato i 63 miliardi di dollari. Qualcuno, a questo punto, potrebbe dire “sì, ma i giochetti tipo Candy Crush mica li puoi considerare giochi”. Gli si potrebbe rispondere in tre modi. Dopo aver censurato la prima, ed essere passati alla seconda che gli ricorda che tutti consideriamo videogame (e che videogame) pure Tetris e Pac-Man, non resta da spiegare che, nel caso, su smartesistono videogame “hardcore” dello stesso livello delle contropartie pc, che si tratti di esclusive o di ottime conversioni. Pensate a gioielli come Dead Cells, Sky: Children of the Light, Call of Duty: Mobile e tanti altri ...