Lei? La rom che sfida Salvini | il partito da 180mila voti che fa gola alla sinistra

La "ruspa" dei rom contro Matteo Salvini. La 44enne assistente legale di Pratola Peligna (L'Aquila) Giulia Di Rocco, insieme a Virginia Morello e Concetta Sarachella, ha fondato un "partito rom", Mistipè, per portare avanti le istanze e le battaglie dei nomadi italiani e sfidare la Lega. Ci sono già simbolo (una ruota rossa su sfondo azzurro e verde, i colori della bandiera rom) e un programma. Membro del Forum Rom Sinti e Caminanti istituito dall'Unar, sotto l'egida del Ministero delle Pari opportunità, dell'UCRI, l'Unione delle comunità romanes in Italia, e della International Rom Union, l'organismo che rappresenta i nomadi al Consiglio d'Europa e all'Onu, la Di Rocco ha alle spalle 15 anni di attività politica e sociale. Come riporta il Giornale, ha incontrato Papa Francesco, la senatrice Liliana Segre, il presidente ...

