Lega Pro | accolta richiesta del Catania per lo stadio

La Lega ha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 15 gennaio 2021, ha esaminato l'istanza presentata dalla societa? Calcio Catania S.p.A. in data 8 gennaio 2021, per l'utilizzo dello stadio "Angelo Massimino" ubicato nel proprio comune in luogo dello stadio "Angelino Nobile" di Lentini, autorizzato in deroga in data 2 dicembre 2020.La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l'istanza presentata dalla societa? Calcio Catania S.p.A. per l'utilizzo dello stadio "Angelo Massimino" di Catania per la stagione sportiva 2020/2021.Si rende noto, conseguentemente, che la gara Catania-Foggia in programma domenica ...

