Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Roma (Di venerdì 15 gennaio 2021) Stasera il derby tra Lazio e Roma aprirà la diciottesima giornata di Serie A, ecco le ultime sulle probabili formazioni: Fonseca è rimasto soddisfatto della prestazione offerta dai suoi con l’Inter e dovrebbe confermare l’undici titolare di domenica scorsa, Inzaghi dovrebbe affidarsi nuovamente al tandem d’attacco Immobile-Caicedo. Ancora out Fares, Lulic recupera per andare in panchina. Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Stasera il derby traaprirà la diciottesima giornata di Serie A, ecco le ultime: Fonseca è rimasto soddisfatto della prestazione offerta dai suoi con l’Inter e dovrebbe confermare l’undici titolare di domenica scorsa, Inzaghi dovrebbe affidarsi nuovamente al tandem d’attacco Immobile-Caicedo. Ancora out Fares, Lulic recupera per andare in panchina.(3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

plusloin_music : RT @Silvio_Luciani: ?? Le ultimissime notizie sulle operazioni in entrata del #Torino: ... ... ... #Calciomercato #SerieA - FI_ultimissime : RT @Marin63Marco: La parte finale della mia dichiarazione di voto per @forza_italia sulle comunicazioni di Speranza sul Dpcm. Io di una cos… - FI_ultimissime : RT @andrea_cangini: Tra virus e recessione, all’Italia serve un governo. Ma forte. E concordia nazionale. Non sarà certo un #Conte ter con… - Cuore_Toro : Le ultime sulle trattative #kurtic #lammers | di @AlesSantomauro - calledope : RT @AlesSantomauro: ??? #MercaToro: Ultimissime sulle trattative - -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Calciomercato Juventus, Giroud è ancora un obiettivo. Dybala interessa al PSG Sport Fanpage La bufera sulle nomine torna in consiglio comunale a Legnano

Fuoco di fila dal centrodestra di Legnano sulle nomine del dirigente del settore opere pubbliche poi revocato, del social media manager dimissionario e dell'addetto alla comunicazione ...

VIDEO - Coronavirus, De Luca: "Il punto della situazione sull'epidemia e sullo stato di attuazione della campagna per le vaccinazioni"

"CORONAVIRUS: facciamo il punto della situazione sull'epidemia e sullo stato di attuazione della campagna per le vaccinazioni", afferma Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. Ecco un vid ...

Fuoco di fila dal centrodestra di Legnano sulle nomine del dirigente del settore opere pubbliche poi revocato, del social media manager dimissionario e dell'addetto alla comunicazione ..."CORONAVIRUS: facciamo il punto della situazione sull'epidemia e sullo stato di attuazione della campagna per le vaccinazioni", afferma Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. Ecco un vid ...