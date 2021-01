Le fan di Can Yaman non prendono bene il gossip con Diletta, lui risponde così (Di venerdì 15 gennaio 2021) La voce di un flirt appassionato tra l'attore turco Can Yaman e la conduttrice di Dazn Diletta Leotta ha scatenato il putiferio tra le fan e ammiratrici di Can. Polemiche ma soprattutto commenti poco carini sui social, che hanno costretto l'attore (che interpreterà Sandokan al fianco di Luca Argentero nella sua prima fiction italiana) a chiudere il suo account Twitter. caption id="attachment 109277" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionIl servizio uscito questa settimana sul nuovo numero di Chi ha fatto traboccare il vaso: gli scatti pubblicati dalla rivista di Signorini parlavano da soli. L'attore turco non ha preso bene le critiche e i gossip e su Instagram ha risposto con una più che eloquente posizione: "Fatti mie, punto!".caption id="attachment 109527" align="alignnone" width="800" Instagram/caption ... Leggi su golssip (Di venerdì 15 gennaio 2021) La voce di un flirt appassionato tra l'attore turco Cane la conduttrice di DaznLeotta ha scatenato il putiferio tra le fan e ammiratrici di Can. Polemiche ma soprattutto commenti poco carini sui social, che hanno costretto l'attore (che interpreterà Sandokan al fianco di Luca Argentero nella sua prima fiction italiana) a chiudere il suo account Twitter. caption id="attachment 109277" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionIl servizio uscito questa settimana sul nuovo numero di Chi ha fatto traboccare il vaso: gli scatti pubblicati dalla rivista di Signorini parlavano da soli. L'attore turco non ha presole critiche e ie su Instagram ha risposto con una più che eloquente posizione: "Fatti mie, punto!".caption id="attachment 109527" align="alignnone" width="800" Instagram/caption ...

