Lazio-Roma | primo derby senza pubblico | ma i tifosi incitano le squadre

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Quello di stasera sarà ilpera causa dell’emergenza Covid. Proprio per questo idelle due formazioni della capitale hanno deciso di caricare le proprieprima del match. Questo pomeriggio una delegazione di alcuni gruppi della Curva Sud si è radunata davanti ai cancelli di Trigoria nel pieno rispetto delle norme anticovid e hanno cantato cori e sparato fumogeni. Spettacolo simile anche per idellache si sono dati appuntamento a Formello alle 16.30: tutti puntuali. Sciarpe, bandiere, cori: sembra di essere allo stadio, ma non è così. L'articolo ilNapolista.