Lazio-Roma | Fonseca | “Incapaci di attaccare | loro si chiudevano bene Tre punti persi? Gli obiettivi di stagione non cambiano

Leggi su mediagol

(Di sabato 16 gennaio 2021) Presi due gol che non dovevamo prendere, primo tempo decisivoNelle parole del tecnico della, Pauloè espressa tutta l'amarezza, dopo la sconfitta nel derby contro la. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico gialsso ha così commentato."Siamo entratima dopo sappiamo che contro lase sbagliamo è difficile recuperare, non abbiamo mai avuto capacità persi sono chiusie dopo il secondo gol è stato tutto più difficile. Presi gol da azioni non pericolose con Lazzari e Ibanez, ma nel primo tempo presi due gol che non dovevamo prendere. Mancanza di reazione e di coraggio? Onestamente no, il primo tempo decide la partita ma laè una squadra che ...