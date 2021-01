Lazio-Roma diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lazio-Roma si giocherà oggi venerdì 15 gennaio 2021 alle ore 20.45 per la 18^ giornata di Serie A. Il Derby della Capitale è pronto a dare inizio al turno del campionato italiano. Nel palcoscenico dello Stadio Olimpico, biancocelesti e giallorossi vanno a caccia di un successo che vale ben più dei semplici tre punti.Lazio-Roma, le probabili formazionicaption id="attachment 1079889" align="alignnone" width="730" Lazio-Roma (getty images)/captionNonostante qualche dubbio di formazione, le squadre proveranno a dare il 100% per portare a casa il successo. La Lazio di Simone Inzaghi si affiderà a Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. La Roma di Fonseca, invece, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 15 gennaio 2021)si giocheràvenerdì 15 gennaio 2021 alle ore 20.45 per la 18^ giornata di Serie A. Il Derby della Capitale è pronto a dare inizio al turno del campionato italiano. Nel palcoscenico dello Stadio Olimpico, biancocelesti e giallorossi vanno a caccia di un successo che vale ben più dei semplici tre punti., le probabili formazionicaption id="attachment 1079889" align="alignnone" width="730"(getty images)/captionNonostante qualche dubbio di formazione, le squadre proveranno a dare il 100% per portare a casa il successo. Ladi Simone Inzaghi si affiderà a Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Ladi Fonseca, invece, ...

