Lazio | Luis Alberto | “Siamo cresciuti tanto Abbiamo mostrato una mentalità vincente”

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha analizzato la vittoria nel derby: "Per noi vincere il derby era importantissimo, in Serie A non stavamo facendo quello che dobbiamo. Nelle ultime settimane si è vista una squadra diversa che è migliorata, oggi ci siamo confermati. Abbiamo mostrato mentalità vincente e dobbiamo continuare a farlo, questo aiuta anche nei momenti più difficili. Adesso non dobbiamo perdere concentrazione, è un campionato difficile e tutte le partite sono complicate. Io voglio sempre aiutare la squadra, adesso lo sto facendo con i gol e voglio proseguire su questa strada".

