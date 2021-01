Lazio, Lazzari: «Così abbiamo battuto la Roma» (Di sabato 16 gennaio 2021) Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la vittoria nel derby contro la Roma Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la vittoria nel derby contro la Roma. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 «Il derby non è una partita come la altre, sapevamo di dover dare il massimo. abbiamo messo tanta aggressività, loro non riuscivano a palleggiare, poi abbiamo fatto gol, ma tutta la prestazione è da applausi. Sapevamo che la Roma ha due grandi esterni, Spinazzola è molto difficile saltarlo. Noi esterni e gli attaccanti abbiamo attaccato gli spazi per svoltare la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Manuel, esterno della, ha parlato ai microfoni diStyle Radio dopo la vittoria nel derby contro laManuel, esterno della, ha parlato ai microfoni diStyle Radio dopo la vittoria nel derby contro la. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «Il derby non è una partita come la altre, sapevamo di dover dare il massimo.messo tanta aggressività, loro non riuscivano a palleggiare, poifatto gol, ma tutta la prestazione è da applausi. Sapevamo che laha due grandi esterni, Spinazzola è molto difficile saltarlo. Noi esterni e gli attaccantiattaccato gli spazi per svoltare la ...

