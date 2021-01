Lazio da domenica zona arancione (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’assessore alla Sanita regionale conferma quello che ormai sapevano già tutti. Da domenica 17 gennaio il Lazio si troverà in zona arancione. Alessio D’Amato nel suo intervento all’Università Sapienza di Roma per la presentazione del nuovo direttore generale del Policlinico Umberto I spiega che l’indice RT della regione è sopra 1: “Il valore dell’indice Rt nel Lazio è superiore a 1, da domenica quindi saremo in zona arancione. E’ la prima volta che la Regione cambia colore, siamo sempre stati in giallo. Ci aspettano settimane difficili, c’è una situazione di cautela dove servono rigore e prudenza. Cosa si potrà fare? Il Corriere spiega le restrizioni e anche la probabile durata minima della rimanenza nella fascia arancione: Quindi: bar ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’assessore alla Sanita regionale conferma quello che ormai sapevano già tutti. Da17 gennaio ilsi troverà in. Alessio D’Amato nel suo intervento all’Università Sapienza di Roma per la presentazione del nuovo direttore generale del Policlinico Umberto I spiega che l’indice RT della regione è sopra 1: “Il valore dell’indice Rt nelè superiore a 1, daquindi saremo in. E’ la prima volta che la Regione cambia colore, siamo sempre stati in giallo. Ci aspettano settimane difficili, c’è una situazione di cautela dove servono rigore e prudenza. Cosa si potrà fare? Il Corriere spiega le restrizioni e anche la probabile durata minima della rimanenza nella fascia: Quindi: bar ...

