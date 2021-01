Lavoro, sindacati: proroga Cig gratuita e blocco licenziamenti nel Decreto Ristori 5 (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – I sindacati hanno chiesto alla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo che la possibilità di garantire ulteriori 18 settimane di cassa integrazione in scadenza alla fine di marzo non sia differenziata per settori e sia accompagnata dalla proroga generalizzata del blocco dei licenziamenti. Tali misure dovrebbero essere inserito inoltre già nel prossimo Decreto Ristori 5. È con questa richiesta che si è concluso il tavolo di confronto in teleconferenza con il Ministero a cui hanno partecipato le sigle Cigl, Cisl e Uil. Un incontro giudicato in maniera positiva da tutte le sigle sindacali coinvolte che si sono mostrato compattezza anche riguardo alle linee di intervento da sottoporre al governo. “Un confronto utile, che continuerà sia sulla riforma degli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ihanno chiesto alla ministra delNunzia Catalfo che la possibilità di garantire ulteriori 18 settimane di cassa integrazione in scadenza alla fine di marzo non sia differenziata per settori e sia accompagnata dallageneralizzata deldei. Tali misure dovrebbero essere inserito inoltre già nel prossimo5. È con questa richiesta che si è concluso il tavolo di confronto in teleconferenza con il Ministero a cui hanno partecipato le sigle Cigl, Cisl e Uil. Un incontro giudicato in maniera positiva da tutte le sigle sindacali coinvolte che si sono mostrato compattezza anche riguardo alle linee di intervento da sottoporre al governo. “Un confronto utile, che continuerà sia sulla riforma degli ...

