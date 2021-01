Lavoro e Stato inclusivo, incontro di Cifa e Confsal con il presidente del Cnel Tiziano Treu. (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una contrattazione di qualità come strumento di crescita sociale del Paese che abbia l’obiettivo di creare una rete moderna di protezione del Lavoro e uno Stato inclusivo: è questo il tema al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina tra il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, il presidente di Cifa, Andrea Cafà e il presidente del Cnel, Tiziano Treu (nella foto). Al presidente Treu sono stati illustrati anche i dati dell’Osservatorio sul Lavoro, nato dalla sinergia tra Confsal e Cifa e il cui Comitato scientifico è diretto dall’ex ministro Cesare Damiano. “Gli effetti della crisi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una contrattazione di qualità come strumento di crescita sociale del Paese che abbia l’obiettivo di creare una rete moderna di protezione dele uno: è questo il tema al centro dell’che si è svolto questa mattina tra il segretario generale di, Angelo Raffaele Margiotta, ildi, Andrea Cafà e ildel(nella foto). Alsono stati illustrati anche i dati dell’Osservatorio sul, nato dalla sinergia trae il cui Comitato scientifico è diretto dall’ex ministro Cesare Damiano. “Gli effetti della crisi ...

SusannaCeccardi : Storie come quella di Adriano lasciano il segno ed un profondo senso di smarrimento. In un momento tanto tragico l… - gualtierieurope : Il consiglio dei ministri vara il #RecoveryPlan, il più grande piano di investimenti mai visto in Italia. Con le ri… - SergioCosta_min : Solidarietà al sindaco di #Pomigliano Gianluca del Mastro che in questi giorni si è trovato sotto minaccia. Si è vi… - AngelinaAngie19 : RT @BoriManuela: Sono praticamente 11 mesi che non lavoro,sono 11 mesi che non ricevo un euro,sono 11 mesi che mi mantiene mia madre...per… - reginabipolare : RT @_SelenaGITALY: “In effetti penso di cantare meglio in spagnolo. Questo è stato qualcosa che ho scoperto. È stato un sacco di lavoro, no… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Stato Energia, Todde: Italia al lavoro per riformare sistema risoluzioni Stato-Investitori Energia Oltre Toyota Hypercar GR010 HYBRID, la sfida giapponese alla 24 ore di Le Mans – FOTO

Si chiama Hypercar GR010 HYBRID, ed è pronta a lanciare la sfida Toyota al Campionato del Mondo Endurance 2021. Rappresenta, per certi versi, l’inizio di una nuova era da competizione per Gazoo Racing ...

AQUILANI, Ragazzi pronti e migliorati. La Supercoppa...

Il 21 gennaio la Fiorentina Primavera sarà impegnata nella Supercoppa contro l'Atalanta. Il tecnico Alberto Aquilani ha parlato così ai social ufficiali della società viola ...

Si chiama Hypercar GR010 HYBRID, ed è pronta a lanciare la sfida Toyota al Campionato del Mondo Endurance 2021. Rappresenta, per certi versi, l’inizio di una nuova era da competizione per Gazoo Racing ...Il 21 gennaio la Fiorentina Primavera sarà impegnata nella Supercoppa contro l'Atalanta. Il tecnico Alberto Aquilani ha parlato così ai social ufficiali della società viola ...