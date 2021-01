Laura Pausini rappresenterà l’Italia agli ‘International Peace Honors’

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Sarà Laura Pausini a rappresentare l’Italia alla cerimonia online d’inaugurazione degli ‘International Peace Honors’, l’evento su scala mondiale ideato da Peace tech Lab per riconoscere e celebrare l’impegno degli attivisti internazionali più influenti del nostro tempo, in prima linea per affrontare le più grandi sfide del 2020 veicolando messaggi di pace per un futuro migliore.