Laura Pausini rappresenta l’Italia a International Peace Honors

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Saràre l`Italia alla cerimonia online d`inaugurazione degliil prestigiosissimo evento su scala mondiale ideato datech Lab per riconoscere e celebrare l`impegno degli attivisti internazionali più influenti del nostro tempo, in prima linea per affrontare le più grandi sfide del 2020 veicolando messaggi di pace per un futuro migliore. Tra i premiati di quest'anno - due dei quali annoverati dalla rivista TIME tra le 100 persone più influenti al mondo del 2020 - troviamo: il Dr. Anthony Fauci, Direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive; il capo amazzone Raoni; Opal Tometi, co-fondatore del movimento Black Lives Matter; il cantante e attivista Ricky Martin; il "padre di Internet" Vint Cerf ...