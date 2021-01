Laura Barriales è incinta | l’annuncio della futura mamma-bis

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021), attraverso un post su Instagram, ha deciso di rendere partecipi i suoi fan di quello che le sta succedendo. È in arrivo il secondo figlio e come per la primogenita Melania la showgirl ha voluto condividere questa meravigliosa notizia con i suoi fan.del secondo figlio Laha voluto indossare un maglioncino con la scritta “It’s a boy” ricamata sopra. Il nuovo membrofamiglia sarà quindi un maschietto. Non si sa ancora quale sarà il suo nome o la data approssimativa di nascita ma lasembrerebbe essere intorno al 4° o al 5° mese di gravidanza. Il lieto evento sarà dunque probabilmente verso l’estate. Anche per quanto riguarda Melania, la primogenita,...