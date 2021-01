L’Arma una casa di vetro. Il cambio da Nistri a Luzi nel segno della continuità (Di venerdì 15 gennaio 2021) continuità del ruolo cardine nell’ambito della sicurezza nazionale, continuità nel condannare con durezza i comportamenti sbagliati, puntando sulla prevenzione prima che sulla repressione: i reati compiuti da alcuni carabinieri negli ultimi anni servano di lezione. È il filo che ha caratterizzato il cambio al vertice delL’Arma dei carabinieri tra i generali Gianni Nistri e Teo Luzi, presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i miNistri Lorenzo Guerini e Luciana Lamorgese. Nistri: continuità NEI VALORI La continuità dei valori delL’Arma, e anche con quello che finora è stato il suo capo di Stato maggiore, è stata spiegata da un emozionato Nistri citando ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021)del ruolo cardine nell’ambitosicurezza nazionale,nel condannare con durezza i comportamenti sbagliati, puntando sulla prevenzione prima che sulla repressione: i reati compiuti da alcuni carabinieri negli ultimi anni servano di lezione. È il filo che ha caratterizzato ilal vertice deldei carabinieri tra i generali Giannie Teo, presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i miLorenzo Guerini e Luciana Lamorgese.NEI VALORI Ladei valori del, e anche con quello che finora è stato il suo capo di Stato maggiore, è stata spiegata da un emozionatocitando ...

