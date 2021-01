L’Amica Geniale 3 riprese, foto dal set a Napoli (piazza Dante, piazza del Gesù) (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'Amica Geniale 3 riprese a piazza Dante e piazza del Gesù a Napoli L'Amica Geniale 3, Gaia Girace e Margherita Mazzucco ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'AmicadelL'Amica3, Gaia Girace e Margherita Mazzucco ...

BKTPGroup : #“L’amica geniale 3”: le riprese in piazza del Gesù e piazza Dante a Napoli - SiViaggia “L’amica geniale 3”: le rip… - vginieeh : Ah cazz forse ora che torno a Roma è la volta buona che mi vedo l’amica geniale - karliah_star : Raga, non spoilerate l'amica geniale però #chediociaiuti6 - hiddlestovn : non ho appena letto 'la musica de l'amica geniale' per intendere la primavera di vivaldi - cescapesca_ : Quando diamine manderanno in onda L’amica Geniale 3???? Perché ancora non si sa niente????? Perché non fanno un rewatch???? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Amica Geniale Greta Ferro: «Da modella ad attrice, così realizzo i miei sogni» Panorama