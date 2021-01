L'Alto Adige non aprirà gli impianti sciistici il 18 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - In Alto Adige non ci sarà una via autonoma in merito all'apertura degli impianti di risalita e quindi lunedì 18 gennaio la stagione sciistica non inizierà (nemmeno per i residenti) come aveva annunciato martedì 12 il governatore Arno Kompatscher. La decisione di non aprire gli impianti è stata presa dagli esercenti funiviari Altoatesini. La decisione è legata al rischio di non ottenere i ristori. In Alto Adige la curva dei contagi resta alta come la pressione sugli ospedali. Il dietrofront è anche alla nuova colorazione delle regioni con la provincia di Bolzano che da domani potrebbe diventare arancione. Nella giornata di domani è attesa una nuova ordinanza provinciale del governatore Arno Kompatscher. Leggi su agi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - Innon ci sarà una via autonoma in merito all'apertura deglidi risalita e quindi lunedì 18la stagione sciistica non inizierà (nemmeno per i residenti) come aveva annunciato martedì 12 il governatore Arno Kompatscher. La decisione di non aprire gliè stata presa dagli esercenti funiviariatesini. La decisione è legata al rischio di non ottenere i ristori. Inla curva dei contagi resta alta come la pressione sugli ospedali. Il dietrofront è anche alla nuova colorazione delle regioni con la provincia di Bolzano che da domani potrebbe diventare arancione. Nella giornata di domani è attesa una nuova ordinanza provinciale del governatore Arno Kompatscher.

fattoquotidiano : Sci, l’Alto Adige ignora le preoccupazioni del Cts: “Da lunedì impianti aperti per i residenti” - TgLa7 : #Vaccini: troppi obbiettori in Alto Adige, anticipati over 80 Bassa affluenza tra personale sanitario e quello nel… - SkyTG24 : L'#AltoAdige, visto l'alto numero di “obiettori” tra il personale sanitario e quello nelle Rsa, inizierà da subito… - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Italia: L'Alto Adige non aprirà gli impianti sciistici il 18 gennaio - Das90657928 : RT @Agenzia_Italia: L'Alto Adige non aprirà gli impianti sciistici il 18 gennaio -