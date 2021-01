L'allarme di Crisanti: 'Vaccinare in piena pandemia può favorire la mutazione del virus' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non si è mai fatta una vaccinazione di massa con uno stato di trasmissione di un virus così alto e ampio e questo può comportare dei rischi. Sulla scuola non sappiamo cosa succede a livello di ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non si è mai fatta una vaccinazione di massa con uno stato di trasmissione di uncosì alto e ampio e questo può comportare dei rischi. Sulla scuola non sappiamo cosa succede a livello di ...

fanpage : “Lockdown subito o saltano le vaccinazioni' A lanciare l'allarme è Andrea Crisanti. - folucar : RT @CorriereUmbria: L'allarme del virologo Andrea Crisanti a Piazza Pulita: 'Serve un lockdown per non vanificare la vaccinazione' #Covid #… - tiziueb : RT @CorriereUmbria: L'allarme del virologo Andrea Crisanti a Piazza Pulita: 'Serve un lockdown per non vanificare la vaccinazione' #Covid #… - CorriereUmbria : L'allarme del virologo Andrea Crisanti a Piazza Pulita: 'Serve un lockdown per non vanificare la vaccinazione'… - Lady_Tremaine_8 : @StefanoSamma7 Quindi crisanti e galli in tv hanno messo un campanello di allarme su qualcosa che aifa non consider… -