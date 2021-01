Lady Gaga e JLo | lo show delle grandi star per la cerimonia d’insediamento di Biden-Harris

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Si avvicina la data delladi insediamento di Joee della sua vice Kamala, prevista per mercoledì 20 gennaio. Accanto al 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America e alla prima vicepresidente donna ci sarà un grande, “Celebrating America”, e una vera parata di. Ma non pochi problemi di sicurezza nazionale. Joeinaugurerà il suo mandato di 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America e ad accompagnarlo, in diretta sulle più importanti reti televisive nazionali, sarà una grande parata di. Ma senza la partecipazione del pubblico. Al timone del grande, “Celebrating America”, sarà l’attore premio Oscar Tom Hanks. Sono previsti infatti 90 minuti di spettacolo che andranno in onda in prima serata come ...