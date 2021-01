La vita in diretta, polemica per un dito medio davanti alle telecamere (Di venerdì 15 gennaio 2021) Neanche il tempo di succedere e il fatto è già diventato virale sui social. Nella puntata di oggi 15 gennaio, alla vita in diretta, si assiste a un’immagine che desta immediato scalpore: un’inviata in collegamento, pensando di non essere ripresa, alza un dito medio in un inequivocabile gestaccio. Il collegamento con Don Umberto Bonincontro In quel momento, il conduttore Alberto Matano era in collegamento con Don Umberto Bonincontro, parroco di Scicli in Sicilia. Il parroco stava spiegando di essersi vaccinato perché le fiale di vaccino erano rimaste inutilizzate ed era venuto a sapere tramite il passaparola della loro esistenza. “Molte persone in lista non si sono presentate”, spiega Don Umberto, giustificandosi con il fatto di essere over 80 e con patologie cliniche. Al rientro in studio, ecco ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Neanche il tempo di succedere e il fatto è già diventato virale sui social. Nella puntata di oggi 15 gennaio, allain, si assiste a un’immagine che desta immediato scalpore: un’inviata in collegamento, pensando di non essere ripresa, alza unin un inequivocabile gestaccio. Il collegamento con Don Umberto Bonincontro In quel momento, il conduttore Alberto Matano era in collegamento con Don Umberto Bonincontro, parroco di Scicli in Sicilia. Il parroco stava spiegando di essersi vaccinato perché le fiale di vaccino erano rimaste inutilizzate ed era venuto a sapere tramite il passaparola della loro esistenza. “Molte persone in lista non si sono presentate”, spiega Don Umberto, giustificandosi con il fatto di essere over 80 e con patologie cliniche. Al rientro in studio, ecco ...

