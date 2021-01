“La Vita in Diretta” ha violato il Codice Media e Minori: polemica su Maria Monsè e la chirurgia estetica sulla figlia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori ha ritenuto inadeguati i contenuti di un servizio sulla chirurgia estetica applicata sui Minori andato in onda lo scorso 1 ottobre a La Vita in Diretta. La trasmissione affrontava la delicata questione della chirurgia estetica sui Minori attraverso il caso di Maria Monsè che aveva sottoposto la figlia di anni 14 ad un intervento di chirurgia estetica al naso, giustificandolo con il disagio che il difetto creava nella ragazzina. La Vita in Diretta si è difesa dall’accusa di aver ... Leggi su trendit (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Comitato di applicazionedi autoregolamentazioneha ritenuto inadeguati i contenuti di un servizioapplicata suiandato in onda lo scorso 1 ottobre a Lain. La trasmissione affrontava la delicata questione dellasuiattraverso il caso diche aveva sottoposto ladi anni 14 ad un intervento dial naso, giustificandolo con il disagio che il difetto creava nella ragazzina. Lainsi è difesa dall’accusa di aver ...

