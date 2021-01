La Vita in diretta, gaffe dell’inviata che alza il dito medio: Alberto Matano in imbarazzo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Momento di grande imbarazzo per Alberto Matano nel corso della puntata di ieri, 14 gennaio, de La Vita in diretta: al rientro in studio, l’inviata in collegamento con Rai 1… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Momento di grandepernel corso della puntata di ieri, 14 gennaio, de Lain: al rientro in studio, l’inviata in collegamento con Rai 1… L'articolo proviene da MeteoWeek.

DanyUnicaMeta : RT @Elena7741072863: Buongiorno @MetaErmal grazie per #nosatisfaction e per questa Diretta stanotte mi hai resa la donna più felice del mon… - annatomasi1 : @fabiofabbretti fa piacere, leggere che qualcuno si accorge che Vita in diretta , andava già bene lo scorso anno, q… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Vaccini Scicli, dito medio a La Vita in diretta - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Vaccini Scicli, dito medio a La Vita in diretta - quotidianodirg : Vaccini Scicli, dito medio a La Vita in diretta -