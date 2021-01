La Via della Seta | così Pechino esclude le aziende Ue

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 gennaio 2021)cerca la via dell’autosufficienza, gli Stati Uniti progettano il decoupling economico, soprattutto in tema digitale. Che ne sarà dell’Europa e dei suoi progetti di autonomia (o sovranità, che dir si voglia) strategica specie dopo il discusso accordo sugli investimenti con la Cina? Le conclusioni del recente rapporto “Decoupling: Severed Ties and Patchwork Globalisation” pubblicato dalla European Chamber of Commerce in China in partnership con il Merics, istituto che si occupa delle relazioni tra l’Unione europea e la Cina con sede a Berlino, non sono affatto incoraggianti. I TIMORI “Leeuropee che operano in Cina sono già state colpite in vari modi” dal decoupling in corso tra Stati Uniti. “Molte temono che proseguire su questa pericolosa rotta verso una completa frattura dei legami economici e tecnologici tra gli Stati Uniti e la Cina ...