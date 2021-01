La vera storia della bambina di 10 anni morta di tumore «per colpa del lockdown» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Mattino, Il Gazzettino, Il Fatto Quotidiano, Il Messaggero, Today. Sono solo alcune delle testate italiane che hanno dato ampio risalto alla vicenda di Eva Williams, la bambina di 10 anni affetta da un glioma pontino intrinseco, un tumore molto raro. Si sarebbe dovuta sottoporre a una cura sperimentale, anche molto costosa, negli Stati Uniti, partendo dal Regno Unito. La famiglia della bambina, infatti, è britannica. Tuttavia, secondo la maggior parte delle testate italiane (e non solo, dal momento che questo aspetto è stato enfatizzato anche all’estero), Eva Williams sarebbe morta senza potersi sottoporre alla cura sperimentale, a causa delle restrizioni e dal lockdown imposti per contrastare la crisi pandemica mondiale. LEGGI ANCHE > I Trumpers ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Mattino, Il Gazzettino, Il Fatto Quotidiano, Il Messaggero, Today. Sono solo alcune delle testate italiane che hanno dato ampio risalto alla vicenda di Eva Williams, ladi 10affetta da un glioma pontino intrinseco, unmolto raro. Si sarebbe dovuta sottoporre a una cura sperimentale, anche molto costosa, negli Stati Uniti, partendo dal Regno Unito. La famiglia, infatti, è britca. Tuttavia, secondo la maggior parte delle testate italiane (e non solo, dal momento che questo aspetto è stato enfatizzato anche all’estero), Eva Williams sarebbesenza potersi sottoporre alla cura sperimentale, a causa delle restrizioni e dalimposti per contrastare la crisi pandemica mondiale. LEGGI ANCHE > I Trumpers ...

giornalettismo : L'intervista di @stanzaselvaggia al fratello di #AdrianoUrso, il musicista morto mentre spingeva la sua automobile.… - NetflixIT : L’ULTIMO PARADISO: Riccardo Scamarcio interpreta un contadino al centro della lotta di classe nell’Italia degli ann… - borghi_claudio : @momasaniello @fawkes9_guy @ausoloda Non ho idea se la storia di dominion sia vera o falsa, quanto all'Italia ci so… - lucesia99 : '#Dio. Ma allora esisti? E cosa saresti...attore o spettatore?' 'LA VIA ETEREA: #frammenti di Note Celesti' Un rac… - NunziaCentanni : RT @BandaCorbari: ' La storia è la sola vera insegnante, la rivoluzione la miglior scuola per il proletariato ' #Rosaluxemburg https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : vera storia Perché la pena di morte è sempre sbagliata, la vera storia di Lisa Montgomery Fanpage.it I tre ospiti che partecipano ad altrettante storie raccontate da Maria De Filippi nella puntata.

C'è posta per te 16 gennaio. I tre ospiti che partecipano ad altrettante storie raccontate da Maria De Filippi nella puntata.

Deliveroo cresce in Italia: obiettivo oltre 300 città nel 2021

Espansione territoriale e sostegno ai ristoranti. Deliveroo inizia il nuovo anno confermando il suo duplice impegno: dare la possibilità d un numero sempre maggiore di italiani di utilizzare il serviz ...

C'è posta per te 16 gennaio. I tre ospiti che partecipano ad altrettante storie raccontate da Maria De Filippi nella puntata.Espansione territoriale e sostegno ai ristoranti. Deliveroo inizia il nuovo anno confermando il suo duplice impegno: dare la possibilità d un numero sempre maggiore di italiani di utilizzare il serviz ...