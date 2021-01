La SS Lazio calcio a 8 aiuta i senzatetto: una raccolta fondi per kit igienici e alimentari (Di venerdì 15 gennaio 2021) La squadra SS Lazio calcio ad 8, assieme all’associazione Giannino Caria Paracadutisti Onlus, sta consegnando coperte e kit igienici agli homeless della Capitale. La squadra SS Lazio calcio ad 8, ha organizzato una raccolta fondi su Gofundme che ha permesso di raccogliere un somma in grado di poter aiutare molti senzatetto di Roma. La protezione civile Giannino Caria Paracadutisti Onlus ha partecipato a livello di supporto organizzativo in quanto protezione civile. Ieri sera si sono riuniti e sono partiti insieme con direzione San Pietro. Lì hanno cominciato a distribuire kit igienici, alimentari e coperte ai senza fissa dimora. Le coperte sono date donate in particolar modo in previsione dell’ondata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) La squadra SSad 8, assieme all’associazione Giannino Caria Paracadutisti Onlus, sta consegnando coperte e kitagli homeless della Capitale. La squadra SSad 8, ha organizzato unasu Gofundme che ha permesso di raccogliere un somma in grado di poterre moltidi Roma. La protezione civile Giannino Caria Paracadutisti Onlus ha partecipato a livello di supporto organizzativo in quanto protezione civile. Ieri sera si sono riuniti e sono partiti insieme con direzione San Pietro. Lì hanno cominciato a distribuire kite coperte ai senza fissa dimora. Le coperte sono date donate in particolar modo in previsione dell’ondata ...

