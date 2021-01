La scuola primaria si fa 'college': lezione la mattina e laboratori di cinema, sport e musica il pomeriggio (Di venerdì 15 gennaio 2021) La scuola primaria Manzoni dell'istituto comprensivo 4 di Forlì dal prossimo anno scolastico cambierà pelle, prendendo una struttura di 'scuola-college' dove i bambini potranno effettuare a scuola, ... Leggi su forlitoday (Di venerdì 15 gennaio 2021) LaManzoni dell'istituto comprensivo 4 di Forlì dal prossimo anno scolastico cambierà pelle, prendendo una struttura di '' dove i bambini potranno effettuare a, ...

