La sanità, il MES e dove prendere i soldi in Europa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Negli ultimi giorni si è fatto più insistente il dibattito sul MES, soprattutto nella maggioranza di governo. Purtroppo questo è stato derubricato da questione strategica sugli investimenti in sanità in Italia a questione meramente tattica, per assumere definitivamente, da ultimo, il carattere di clava da agitare nei confronti degli avversari politici. Senza entrare nel merito se sia lungimirante o meno prendere un'ulteriore linea di credito di 37 miliardi da un ente, guidato dalla Germania e non controllato praticamente da nessuno, che come missione ha quella di prestare denaro a paesi in condizioni di insolvenza, ci permettiamo di far notare che già una buona parte dei 209 miliardi del Next Generation EU sono in prestito, che se è vero che il MES sanitario è privo di condizionalità bisogna comunque tener conto che sono soldi da ...

