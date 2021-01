La Salute Vien Mangiando – Come difendersi dalla paura dei virus (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel nuovo numero della rubrica ‘La Salute Vien Mangiando’, Rosanna Lambertucci intervista Marco Lombardozzi, medico e psicoterapeuta, a proposito di stress e paura in tempo di pandemia. Angelica Amodei illustra una ricetta a base di biancospino per combattere l’ansia e favorire il rilassamento. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel nuovo numero della rubrica ‘La’, Rosanna Lambertucci intervista Marco Lombardozzi, medico e psicoterapeuta, a proposito di stress ein tempo di pandemia. Angelica Amodei illustra una ricetta a base di biancospino per combattere l’ansia e favorire il rilassamento. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

