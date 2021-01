La Russia si fa strada in America Latina grazie al vaccino (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il vaccino russo Sputnik V, in attesa di conoscere il destino che lo attende da parte delle autorità mediche europee, conosce una crescente popolarità a livello globale. Il siero realizzato dalle autorità mediche e scientifiche di Mosca in risposta al Covid-19 è nell’interesse dell’Ungheria di Viktor Orban, è stato dato per la prima volta a un Paese InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilrusso Sputnik V, in attesa di conoscere il destino che lo attende da parte delle autorità mediche europee, conosce una crescente popolarità a livello globale. Il siero realizzato dalle autorità mediche e scientifiche di Mosca in risposta al Covid-19 è nell’interesse dell’Ungheria di Viktor Orban, è stato dato per la prima volta a un Paese InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Russia strada Russia, 18 semafori all'incrocio di una strada poco trafficata Rai News Meteo: GELO di notte nei prossimi giorni su molte regioni (MAPPA)

Temperature minime tra sabato e domenica. SITUAZIONE. La massa di aria gelida di origine russa che staziona sull'Europa centro-orientale tenterà di guadagnare strada verso ovest ...

Lada sta pensando alla nuova Niva che arriverà sul mercato entro il 2025

La risposta russa alla Jimny e alla Wrangler, la Lada Niva, è sulla buona strada per una revisione completa da introdurre entro il 2025 ...

