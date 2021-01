La ricerca del partner passa sempre più dalle chat: consigli e suggerimenti per messaggiare (Di venerdì 15 gennaio 2021) Oggi spesso molte relazioni sentimentali hanno luogo sulle chat e questo perché spesso ci si sente più sicuri dietro lo schermo di un pc o di uno smartphone. La ricerca del partner inizia proprio tra le mura di casa in maniera virtuale tanto che sulle chat si vedono iniziare, proseguire e finire delle autentiche relazioni Leggi su periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) Oggi spesso molte relazioni sentimentali hanno luogo sullee questo perché spesso ci si sente più sicuri dietro lo schermo di un pc o di uno smartphone. Ladelinizia proprio tra le mura di casa in maniera virtuale tanto che sullesi vedono iniziare, proseguire e finire delle autentiche relazioni

Ultime Notizie dalla rete : ricerca del La Regione confinanzia il progetto di ricerca del Giglio Sicilia Oggi Notizie Scoperto in Indonesia il più antico disegno rupestre al mondo che ritrae un animale

Ha circa 45mila anni, ed è considerata la più antica testimonianza di arte rupestre al mondo. Stiamo parlando del disegno scoperto sull'isola di Sulawesi.

Lo sviluppo del gruppo Lumson passa dal packaging green

Si chiama “Smile”, acronimo di Sustainable, measurable, impact, loyalty, environment il progetto di sviluppo di innovazione sostenibile del gruppo Lumson, azienda lombarda di packaging per il settore ...

